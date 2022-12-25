Van'da çocuklara yönelik etkinlikler devam ediyor

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VAN (AA) - Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin çocukların güzel zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlediği etkinlikler devam ediyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında çocuklar için Hacıbekir Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezinde akrobasi gösterisi düzenlendi.

Etkinliğe katılan çocuklar, akrobatların yaptığı şovları heyecanla izledi, palyaço gösterileri sırasında da eğlenceli anlar yaşadı.



Çocuklarıyla gösteriyi izlemeye gelen Mizgin Aslan, etkinliği çok beğendiğini belirterek, bu tür organizasyonların çocukları ve aileleri memnun ettiğini söyledi.

İlk kez akrobasi gösterisine katıldıklarını dile getiren çocuklar da Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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