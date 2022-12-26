Van'da kaçakçılık operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı

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VAN (AA) - Van'da bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gümrük kaçağı sigara, ilaç ve cep telefonu ele geçirildi, 25 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ürünlerin ticaretini yapan ve nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen 11 operasyonda, gümrük kaçağı 1857 paket sigara, 9 bin 661 ilaç, 44 cep telefonu ile 55 tabanca fişeği ve şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 25 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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