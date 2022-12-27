Van'da sahte diplomayla işe girdiği belirlenen sözleşmeli personelin hastanedeki görevine son verildi

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VAN (AA) - Van'da sahte diploma ile hastanede sözleşmeli personel olarak işe girdiği tespit edilen kişinin iş akdi feshedildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde yaklaşık 11 yıl önce sözleşmeli teknisyen olarak işe giren A.İ'nin diplomasının sahte olduğu ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Yapılan inceleme sonucunda, hastanenin kan alma bölümünde sekreterlik, ön büro ve evrak kayıt görevlerini yürüten A.İ'nin lise diplomasının sahte olduğu anlaşıldı.



A.İ'nin iş akdi feshedildi.



Bu kişinin bir dönem de hastanenin endoskopi bölümünde sekreterlik görevini yürüttüğü öğrenildi.



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