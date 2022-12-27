Van'da "Doğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı" lansman toplantısı yapıldı

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VAN (AA) - Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin destekleri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin ev sahipliğinde 13-14 Mart 2023'te düzenlenecek Doğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarının (DAKAF 23) lansman toplantısı yapıldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Cengiz Andiç Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, fuarın Hakkari, Iğdır, Muş, Siirt ve Şırnak üniversiteleri iş birliğiyle düzenleneceğini söyledi.

Bölgenin en büyük ve en geniş insan kaynakları etkinliği olma özelliğine sahip fuara ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Şevli, "DAKAF 23 ile bölge üniversitelerindeki öğrencilere ve gençlere istihdam olanakları sunulması, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının bir araya getirilmesi amaçlanmakta. Fuarda aynı zamanda gençlere yönelik eğitim ve atölye çalışmaları, öğrenci kulüpleri ile aktif etkileşimler, firma stantları ve işverenlerce mülakatlar yapılması gibi çeşitli etkinliklerin de yer alması hedeflenmekte." dedi.

Gençlere yarar sağlayacak ve farkındalık oluşturacak etkinliklere önem verdiklerini kaydeden Şevli, üniversite olarak bu konuda üzerlerine düşen görevin bilincinde ve sorumluluğunda olduklarını belirtti.



Şevli, "Özellikle son yıllarda kariyer kavramı, kişilerin kimliklerini ve toplumdaki konumlarını inşa etmelerinde oldukça önemli hale gelmiştir. DAKAF 2023 ile öğrencilerimizi, gençlerimizi, şehrimizin ve bölgemizin özel ve kamu sektörlerini bir araya getirerek nitelikli iş gücü olan eğitimli bireylerin, bölge ve ülkemiz ekonomisine kazandırılmasını hedeflemekteyiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Iğdır, Muş, Siirt ve Şırnak üniversitelerinin rektör yardımcıları ve akademisyenler katıldı.





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