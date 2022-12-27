İpekyolu Kaymakamı Aydın, okullarda oluşturulan kütüphanelerde incelemelerde bulundu

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VAN (AA) - İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, kırsal mahallelerdeki okullarda oluşturulan kütüphanelerde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aydın, belediye desteğiyle kütüphane oluşturulan Dereüstü, Aktaş ve Erçek İlkokulunu ziyaret etti.

Kütüphanelerde incelemelerde bulunan Aydın, öğrencilerle bir araya geldi.

Aydın, daha sonra Irgat İlkokulunu ziyaret etti.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Aydın, okullara kazandırılan kütüphanelerin donanımlı olduğunu ifade ederek, öğrencilerin geleceğine katkı sunacağını belirtti.



Öğrencilerle sohbet ettiğinde hepsinin çok güzel hayalleri, hedefleri olduğunu gördüğünü aktaran Aydın, tüm öğrencilere eğitim öğretim hayatlarında başarı diledi.



Aydın, "Hemşehrilerimizin hizmetlerle ilgili görüşlerini almak amacıyla kırsal mahalle ve okul ziyaretlerimiz devam edecek." ifadesini kullandı.







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