Van'da arıcılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen "Arıcılığı Geliştirme Projesi" tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıya Van Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yusuf Altun, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Cengiz Erkan ve arıcılar katıldı.

Arılarda varroa parazitine karşı mücadele projesi (organik solüsyon uygulaması) ve balda prolin değerlerinin ölçülmesi ve parametrelerin tespiti (balın kimliğinin çıkarılması) projelerinin tanıtıldığı toplantıda, arıcılara uygun zamanda ve uygun aralıklarda kullanmaları için organik solüsyonlar verildi.



Tanıtım toplantısı arıcıların sorun ve taleplerinin görüşülmesi ile sona erdi.

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