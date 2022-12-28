Çatak Belediyesi araç filosunu genişletti

VAN (AA) - Çatak Belediyesi 5 hizmet aracı alarak filosunu genişletti.



Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, AK Parti ilçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu ile birlikte hizmet ağına dahil edilen araçları inceledi.

Şeylan, hizmet konusunda ciddi çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Vatandaşlara zamanında ve eksiksiz hizmet vermek amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Şeylan, şunları kaydetti:

"Araçlarımız eski olunca yeteri kadar hizmet sunamıyorduk. Bu nedenle eskimiş mevcut araçlarımızı Makine ve Kimya Endüstrisine satarak geri dönüşüme kazandırdık. Vatandaşlarımıza daha kaliteli ve daha hızlı hizmet etmek için belediyemize 2 çöp toplama aracı, çift kabinli kamyonet, pikap ve kepçe alarak filomuza dahil ettik. İhtiyaçlar doğrultusunda filomuzu güçlendirmeye devam edeceğiz. Yeni araçlarımızın ilçemize, vatandaşlarımıza ve personelimize hayırlı olmasını diliyorum. Görevimiz doğa harikası küçük ilçemiz Çatak'a hizmet etmektir."

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