Edremit Belediye Başkanı İsmail Say "Yılın fotoğrafları" oylamasına katıldı

VAN (AA) - Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyen Say, AA Van Bölge Müdürü Cemal Aşan'dan bilgi aldı.
"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam", "çevre-yaşam" kategorisinde Mesut Varol'un "Beslenme saati" isimli fotoğraflarına oy veren Say, "spor" kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" isimli fotoğrafını seçti.
Fotoğraflarının hepsinin başarılı olduğunu belirten Say, emeği geçen muhabirleri kutladı.