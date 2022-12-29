Başkan Ensari, zabıta ekipleriyle marketleri denetledi

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VAN (AA) - Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, zabıta ekipleriyle ilçedeki zincir marketlerde denetimlerde bulundu.

Raflardaki ürünler ile kasa fiyatlarını karşılaştıran zabıta ekipleri, ürün gramajı, irsaliye karşılaştırması ve ürünlerin son tüketim tarihlerini inceledi.

Ekipler ayrıca işletme çalışanlarına hijyen konularına dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

İlçedeki işletmelerin, vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmalarını sağlamak için çaba gösterdiklerini belirten Ensari, "Bugün gerçekleştirdiğimiz denetimler, bu anlayışımız doğrultusundadır. Çaldıran halkının aldığı hizmetlerin kalitesini yükseltmek adına aynı hassasiyetle çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

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