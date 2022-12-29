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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özalp'ta Aile Destek Merkezi açıldı

AA

Özalp'ta Aile Destek Merkezi açıldı

VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesine bağlı Sağmalı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Aile Destek Merkezi törenle açıldı.

Açılış töreninde konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, merkezin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Merkezin mahallede ikamet eden kadınların ikinci evi olduğunu belirten Nasır, şöyle konuştu:

"Meslek edindirme kurslarında kadınlar üretime katkı sağlayacak. Kadınlarımız katma değeri yüksek ürünler üretip satacak. Burayı Aile Destek Merkezi yapan bina değil içindeki kadınlarımızdır. Aile destek merkezimizin kapıları bütün kadınlarımıza açık. Merkezde, Kur'an-ı Kerim, okuma yazma, bilgisayar, kuaförlük ve rölyef kursları açılacaktır. Kadınlarımız nasıl evlerine sahip çıkıp koruyorlarsa, burayı da aynı şekilde sahip çıkıp korumaları lazım."

Aile Destek Merkezi Koordinatörü Cansu Eryaşar ise toplumun şekillenmesinde kadının rolünün önemli olduğuna vurgu yaparak, burada açılacak kurslar sayesinde mahalledeki kadınların meslek sahibi olacağını belirtti.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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