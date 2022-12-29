İpekyolu ilçesinde okul kantinleri denetlendi

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VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde belediye ekipleri, okul kantinlerinde denetimlerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ile Ruhsat Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Hijyen Denetim Şefliği ekipleri, yeni yıl öncesi ilçede eğitim veren okulların kantinlerine yönelik son denetimlerini gerçekleştirdi.

Ekipler kantinlerde gıda maddelerinin sağlık koşullarının uygunluğu, ürünlerin ambalajlarındaki son kullanma tarihleri ve ürünlerde tağşiş olup olmadığını kontrol etti.



Öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişmeleri için denetimlerini sürdüren ekipler, okul kantinlerinde satılmaması gereken ürünlerle ilgili de hatırlatma yaparak kurallara uyan kantin işletmecilerine teşekkür etti.



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