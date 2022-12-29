Özalp'ta "Kitap Van Projesi" toplantısı gerçekleştirildi

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VAN (AA) - Van Valiliği tarafından hayata geçirilen "Kitap Van Projesi" tanıtım ve uygulama toplantısı Özalp Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleştirildi.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır başkanlığında düzenlenen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cüneyt Arvas, ilçedeki okul yöneticileri ve mahalle muhtarları katıldı.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Kızılkaya'nın konuyla ilgili bilgilendirmesinin ardından Proje Koordinatörü Serap Kadıoğlu tarafından projenin tanıtımı, içeriği ve nasıl yürütüleceğiyle ilgili sunum yapıldı.

Kaymakam Nasır, Van Valiliğinin başlattığı "Kitap Van Projesi"nin amacının öğrenci ve yetişkinlerin kitaba ücretsiz ulaşması, il genelinde okuma oranının artırılması olduğunu söyledi.

Projenin etkili ve verimli uygulanabilmesi için okul müdürlerine, muhtarlara ve herkese büyük işlerin düştüğünü ifade eden Nasır, şöyle konuştu:

"Okul idarecilerimiz, muhtarlarımızdan her okulda ve her evde okuma saatinin yapılması, okuma alışkanlığının kazandırılması, kitap okumaya gereken önemin verilmesi konusunda sorumluluk üstlenmelerini gerekiyor. Kitap Van Projesi çok önemli. Özalp Belediyesi olarak okul kütüphanelerinin zenginleştirilmesi amacıyla ilk etapta 5 bin kitap alarak katkıda bulunacağız."

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