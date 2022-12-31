Özalp Kaymakamı Nasır, sınırda görev yapan askerlerin yeni yılını kutladı

VAN (AA) - Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, İran sınırında görev yapan askerlerin yeni yılını kutladı.
Nasır, beraberinde İlçe Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Serkan Yavuz ve İlçe Emniyet Amiri Efe Kazım Yılmaz ile Kurudere, Koçkıran ve Ömer Öner sınır karakollarını ziyaret etti.
Askerlerle bir araya gelen, 7 gün 24 saat sınır hattını koruduklarını belirten Nasır, hududun bir milletin namus ve şerefinin korunduğu yer olduğunu söyledi.
Askerlerin yeni yılını kutlayan Nasır, "Aileleriniz ve sevdikleriniz, yeni yılı sizlerin sayesinde huzur içinde karşılamaktadır." dedi.
Nasır, sınır hattındaki güvenlik duvarını gezdi, nöbet tutan askerlerle sohbet etti.