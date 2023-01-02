Van'da terör operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı

VAN (AA) - Van'da terör örgütlerine yönelik geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ekiplerce bu kapsamda 26 Aralık 2022-1 Ocak 2023'te gerçekleştirilen operasyonlarda 9 PKK/KCK, 2 FETÖ şüphelisi ile 15 dini istismar eden terör örgütü şüphelisi yakalandı.
Zanlılar hakkında gerekli işlemlerin yapıldığı kaydedildi.