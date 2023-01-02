Van'da kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı

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VAN (AA) - Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda gümrük kaçağı alkol, ilaç, sigara, cep telefonu ele geçirildi, 27 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ürünlerin ticaretini yapan ve nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 26 Aralık 2002 - 1 Ocak 2023'te gerçekleştirilen 15 operasyonda, 635 ilaç, 17 şişe alkol, 598 cep telefonu, 1029 paket sigara ile 79 elektronik sigara ve aksesuar ele geçirildi.

Operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.

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