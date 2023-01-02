Van'da farklı suçlardan aranan 27 kişi tutuklandı

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VAN (AA) - Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan gözaltına alınan 58 şüpheliden 27'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince 26 Aralık 2022-1 Ocak 2023'te düzenlenen operasyonlarda haklarında toplamda 76 yıl hapis cezası bulunan 28 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 16'sı emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık ve gümrük kaçakçılığı olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişi hakkında işlem yapıldı, 11'i tutuklandı.

Motosikletli yunus ve devriye timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 13 kişi yakalandı.

Operasyonlarda, çalıntı malzemeler, 5 tabanca, fişek ve bıçak ele geçirildi.

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