Özalp'ta Ortaokullar arası bilgi yarışması düzenlendi

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VAN (AA) - Özalp Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğiyle ortaokullar arası bilgi yarışması düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda 30 okulun katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada finale kalan 4 okul birinci olmak için mücadele etti.

Yarışmada Oymalık Ortaokulu birinci, 3 Nisan Ortaokulu ikinci, Atatürk Ortaokulu üçüncü, Çırak Ortaokulu ise dördüncü oldu.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, bilgi yarışmasına katılan öğrenciler ile okulların öğretmen ve idarecilerini kutladı, amaçlarının öğrencileri en başarılı şekilde yetiştirmek olduğunu ifade etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cüneyt Arvas da tüm öğrencilerle gurur duyduklarını dile getirdi.

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