Gürpınar'da ilk doğal gaz ateşi yakıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

VAN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde altyapı çalışmaları tamamlanan doğal gazın ilk meşalesi yakıldı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen meşale yakma töreninde konuşan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, ilçenin hak ettiği yatırıma kavuştuğunu söyledi.

AK Parti'nin verdiği her sözü yerine getirdiğini ifade eden Arvas, "Milletimiz bu hizmete layıktır. Eskiden vatandaşlar belediye kapısını korka korka çalarlardı. Şimdi bakıyorsunuz her yere hizmet götüren bir belediye var. Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın bu konudaki çabaları takdire şayandır. AK Parti döneminde millete hizmet eden bir anlayış geldi. Bu bir seçim yatırımı değil eser yatırımıdır. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar da ilçenin temiz enerjiye kavuşmasının önemli olduğunu dile getirerek, "Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz, ülkemize ve milletimize yanlış yapanlara fırsat vermediğimiz sürece birlikte çok güzel yol alacağız. 3 yıldır görev başında olan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ı tebrik ediyorum. Çok güzel çalışmalar ortaya koydu. Buna her kesimden insanlar şahittir. Doğal gaz ilçeye hayırlı olsun." diye konuştu.

Kaymakam Fatih Kayabaşı ise ilçede tarihi bir güne şahitlik ettiklerini, vatandaşların yıllardır beklediği doğal gaza kavuştuğuu aktararak, "Haziran ayında Cumhurbaşkanımızın ilimize teşriflerinde müjdesini verdiği bir hizmeti hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Tanış da vatandaşların doğal gaz hayalini gerçekleştirdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kadroları bugüne kadar verdiği sözleri yerine getirmekle biliniyor ve 20 yıllık hükümetlerimiz döneminde hamdolsun verdiğimiz tüm sözleri bir bir yerine getiriyoruz. İlçemizde parke taşından istihdama, prestij caddelerinden iş sahalarına ve doğal gaz yatırımına kadar verdiğimiz bütün sözleri yerine getiriyoruz. İnşallah mart ayında konut projemizin temellerini de atmış olacağız. Bu gururu hep birlikte yaşıyoruz."

Törene, AK Parti İlçe Başkanı Taha Güngör, Aksa Van Doğal Gaz Dağıtım AŞ Müdürü Musayip Akyüz, Belediye Meclisi üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.