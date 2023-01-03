Van'da öğrencilere internet ve teknoloji bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklarla mücadele eğitimi

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VAN (AA) - Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, siber suçlarla mücadele kapsamına, Saray, Özalp, Gürpınar ve Başkale ilçesinde öğrencilere, internet ve teknoloji bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklarla mücadele konusunda eğitim verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray Bakışık Ortaokulu, Özalp Dönerdere Çok Programlı Anadolu Lisesi, Başkale Aşağıçaldıran Anadolu Lisesi ve Gürpınar Sarı Süleyman Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Ekiplerce okullardaki 16 öğretmen ve 190 öğrenciye, siber zorbalık, güvenli sosyal medya kullanımı, internet dolandırıcılığı ve teknoloji bağımlılığı gibi konular hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim programlarıyla siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, siber suçlarla ilgili farkındalık ve bilincin oluşturulmasını hedefleyen İl Jandarma Komutanlığı, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için sosyal sorumluluk çalışmalarına devam edecek.

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