Van'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

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​​​​​​​VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde silahlı kavga sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Bahçıvan Mahallesi'nde önceki akşam 2 kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada M.A. pompalı tüfekle, tartıştığı kişi de tabancayla birbirlerine ateş etti. Ağır yaralanan 2 kişi, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

M.A, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının tedavisi sürüyor.

Silahlı kavga çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

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