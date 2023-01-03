Van Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Baştoğ, AA'nın "Yılın fotoğrafları" oylamasına katıldı

VAN (AA) - Van Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyen Baştoğ, AA Van Bölge Müdürü Cemal Aşan'dan bilgi aldı.
"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam" fotoğrafına oy veren Baştoğ, "çevre-yaşam" kategorisinde ise Mesut Varol'un "Beslenme saati", spor kategorisinde de Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğraflarını tercih etti.
Oylamada başarılı fotoğrafların yer aldığını belirten Baştoğ, AA muhabirlerini kutladı.