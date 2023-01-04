Van'da yeniden dizayn edilen Sigara Bırakma Polikliniği'nde vatandaşlara hizmet veriliyor

VAN (AA) - Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeniden dizayn edilen Sigara Bırakma Polikliniği başvuranlara hizmet vermeye devam ediyor.

Kentin yanı sıra çevre illerden gelen hastalara sağlık hizmeti sunulan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yeni birimlerini devreye almaya devam ediyor.



Bu kapsamda yeniden dizayn edilen Sigara Bırakma Polikliniği, vatandaşların sigarayı bırakma mücadelelerine katkı sağlıyor.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Siahmet Atlı, polikliniğin geçen yıl şubatta açıldığını söyledi.

Hastaların poliklinikten haberdar olmaması ya da sigara içenlerin bağımlılıktan kurtulmanın zor olduğu önyargısı nedeniyle ilginin ilk başlarda az olduğunu belirten Atlı, şunları kaydetti:

"Yaptığımız çalışmalar neticesinde ilgi artmaya başladı. 3 arkadaşımız çarşamba günleri müracaat edenlere hizmet vermektedir. Yaklaşık bin civarı hasta tecrübemiz oldu ve çoğunda olumlu netice aldık. Hizmetlerden sonra yüzde 40 civarında başarı elde ettiğimizi söyleyebilirim. Çünkü tedavi olan hastanın bir daha gelmediğini gördük." dedi.

Vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını aktaran Atlı, "Kentte özofagus ve larenks kanserleri yaygın. Solunum yolu, tansiyon ve kalp-damar hastalarının sigarayı bırakması çok önemli. Hizmet için buradayız ve halkımızı da bekliyoruz. Tedaviden sonra 'ben sigarayı bırakamadım' diyen birini duymadım. Şubatta Bakanlığımızın onayı ile sertifikalı sigara bırakma kursunu yapacağız. Kurs sayesinde Van'da 30 göğüs hekiminin hastalarla birlikte sertifika alacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte de büyük bir atılım sağlanacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Sigara bırakmak için polikliniğe başvuran Yunus Caner, "Senelerdir sigara bırakmak için mücadele ediyorum ama bir türlü bırakamıyorum. Birkaç arkadaşım burada olumlu sonuçlar aldı. Hekimlerimiz de bu konuda ilgi gösteriyorlar. Sağlığımız için sigarayı bırakmalıyız. Bırakmak için ikna oldum ve etrafımdaki herkese tavsiye edeceğim." ifadelerini kullandı.

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