Çaldıran'da sınava hazırlanan öğrencilere kaynak kitap desteği

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VAN (AA) - Van'ın Çaldıran Belediyesi bünyesinde hizmet veren Sürekli Eğitim Merkezinde üniversite ve KPSS'ye hazırlanan 125 öğrenciye hazırlık kitap seti hediye edildi.

Merkezi ziyaret eden Belediye Başkanı Şefik Ensari, öğrencilerle sohbet etti.

Ensari, gazetecilere, bir yıl içinde üniversite ve KPSS'ye hazırlanan bin öğrenciye hazırlık kitap setleri hediye ettiklerini söyledi.

Belediye olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını belirten Ensari, şunları söyledi:

"Gençlerimizin sınavlara daha iyi hazırlanması için sürekli eğitim merkezimizi açtık. Merkezimiz gençlerimize hizmet veriyor. Gençlerimiz inşallah en güzel yerlere gelecek, yeter ki çalışabilsinler, azimlerinden vazgeçmesinler. Umutlara umut katacağız burada."

Öğrencilerden Selda Yıldırım da "Sürekli Eğitim Merkezinde eğitim alıyoruz. Bize destek kitapları dağıtıldı. Başta belediye başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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