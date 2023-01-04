Van'ın ilk Su Topu Takımı Türkiye şampiyonasına hazır

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde ilk kez kurulan U-15 erkek sutopu takımı, Nevşehir'de düzenlenecek Türkiye şampiyonasında mücadele edecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sutopu Federasyonu U-15 Erkekler Türkiye Şampiyonası 11 takımının yer aldığı A ve D Grup müsabakaları, 6-8 Ocak tarihlerinde Nevşehir'de düzenlenecek.

Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sutopu Takımı da antrenör Akbar Mirzamohammadi yönetiminde hazırlıklarını tamamladı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle olimpik yüzme havuzunda antrenman yapan sutopu takımı, D grubunda Adana Kurtuluş, Ayik, Nevşehir GSK, Kayseri Olimpik ve Bahçelievler yıldız sutopu takımlarıyla mücadele edecek.

3 gün sürecek şampiyonanın ardından gruplarında birinci olan takımyar üst tura yükselmeye hak kazanacak.

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