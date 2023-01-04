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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da kadınlara yönelik eğitim semineri düzenlendi

AA

Van'da kadınlara yönelik eğitim semineri düzenlendi

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesince kadınlara yönelik "Hijyen ve üreme sağlığı" konulu eğitim semineri düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi kadınlara yönelik eğitim seminerlerini sürdürüyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen seminerde Halk Sağlığı Uzmanı Nurhan Torun, kadınlara hijyen eğitimi ve üreme sağlığı konularında ilgili bilgiler verdi.

Kadınların ilgi gösterdiği seminer soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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