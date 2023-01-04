Van'da kadınlara yönelik eğitim semineri düzenlendi

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesince kadınlara yönelik "Hijyen ve üreme sağlığı" konulu eğitim semineri düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi kadınlara yönelik eğitim seminerlerini sürdürüyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen seminerde Halk Sağlığı Uzmanı Nurhan Torun, kadınlara hijyen eğitimi ve üreme sağlığı konularında ilgili bilgiler verdi.

Kadınların ilgi gösterdiği seminer soru-cevap bölümüyle sona erdi.

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