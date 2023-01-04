Tuşba ilçesinde çocuklar müze, kedi evi ve eski Van evlerini gezdi

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VAN (AA) - Van'ın Tuşba Belediyesince, kentin tarihi ve kültürel değerleri ile doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla hayata geçirilen "Şehrimi Tanıyorum" projesi kapsamında öğrenciler Van müzesi, kedi evi ve eski Van evlerini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçeye 60 kilometre uzaklıkta bulunan Sağlamtaş Mahallesi'ndeki çocuklar, belediyeye ait araçlarla şehir merkezine getirildi.

Van Müzesi, Van YYÜ Kedi Evi ve Eski Van Evlerini ziyaret eden çocuklara, Tuşba Toplum Yaşam Merkezi'nde Hacivat-Karagöz gölge oyunu izletildi.

Öğrenciler daha sonra araçlarla evlerine bırakıldı.

Geziye katılmaktan mutluluk duyduklarını belirten öğrenciler, bu imkanı sağlayan Belediye Başkanı Salih Akman'a teşekkür etti.



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