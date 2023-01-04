Van'da 216 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

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VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde 216 kilogram uyuşturucu ile 590 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı ile 6. Hudut Tugay Komutanlığının koordineli olarak ilçe kırsalında yaptığı aramada, 212 kilogram toz esrar, 2 kilogram afyon sakızı ve 2 kilogram sentetik uyuşturucu ile 590 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında şüpheli İ.D. gözaltına alındı.

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