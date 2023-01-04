Van'da yakalanan hırsızlık zanlısı terör örgütü üyeliğinden tutuklandı

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VAN (AA) - Van'da gözaltına alınan hırsızlık zanlısı, "Silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma" suçundan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte gerçekleşen 5 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yürüten ekiplerin incelediği kamera kayıtlarından hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği saptanan zanlı operasyonla yakalandı.



Gözaltına alınan zanlının "silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma" suçundan hakkında arama kaydı olduğu tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı terör örgütü üyeliği suçundan tutuklandı.

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