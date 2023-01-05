Van Cumhuriyet Başsavcısı Yağcı, AA'nın "Yılın fotoğrafları" oylamasına katıldı

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VAN (AA) - Van Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyen Yağcı, AA Van Bölge Müdürü Cemal Aşan'dan bilgi aldı.

"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam" fotoğrafına oy veren Yağcı, "çevre-yaşam" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Masumiyet", spor kategorisinde de Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğraflarını tercih etti.

Oylamada başarılı fotoğrafların yer aldığını belirten Yağcı, AA muhabirlerini kutladı.



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