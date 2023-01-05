Van'da anaokulu öğrencilerinden "Geri Dönüşüm Defilesi"

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VAN (AA) - Erciş'te Yunus Emre Anaokulu öğrencileri, öğretmenlerinin ve ailelerinin atık malzemeler kullanarak yaptığı kostümleri, okulda düzenledikleri defilede sergiledi.

Karton, gazete, plastik malzeme ve poşetlerden yapılan kostümleri giyen öğrenciler, podyuma çıkarak geri dönüşüme dikkati çekti, ardından öğretmenleriyle sokakta topladıkları malzemeleri geri dönüşüm konteynerlerine attı.

Öğretmenlerden Meryem Bilgin, gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın "Sıfır Atık Projesi" kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlemeye karar verdiklerini söyledi.

Atık malzemelerden çocuklara çeşitli kostümler tasarladıklarını ifade eden Bilgin, "Tasarlanan kostümlerle defile yaptık. Defilemize 120 öğrencimiz katıldı. Amacımız çocuklarımıza geri dönüşüm malzemelerinin değerlendirilebileceğini öğretmekti. Güzel bir etkinlik oldu." dedi.

Öğrenci Velisi Tijen Açar Çelik ise oğluyla geri dönüşüm malzemelerinden bir kostüm yaptıklarını belirterek, "Yoğurt kabının kapağından kalkan, pipet ve karton kutuyla şapka yaptık. Kartondan maske tasarladık. Poşetten de bir yelek yapmaya çalıştık. Böylelikle çocuklarımıza geri dönüşümün önemini anlatmak istedik. Atıl malzemeleri nasıl değerlendirebileceğimizi gördük." diye konuştu.

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