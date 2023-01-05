Van'da alabalık sağımı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da alabalık sağımı yapıldı

AA

Van'da alabalık sağımı yapıldı

VAN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesindeki alabalık tesislerinde, yavru alabalık üretimi için sağım işlemi yapıldı.

Değirmendüzü Mahallesi'ndeki alabalık çiftliğinde işlem, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekiplerince gerçekleştirildi.

Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, gazetecilere, Van'da 38 alabalık tesisi bulunduğunu söyledi.

Kentte yaklaşık 15 bin ailenin geçimini alabalık yetiştiriciliği ve inci kefali avcılığıyla sağladığını belirten Demir, şunları kaydetti:

"İlimizdeki işletmelerin 22'sinde yavru alabalık yetiştiriliyor. 4 alabalık işletmesi şu an kurulma aşamasında. Bunlar 600 ton ve yaklaşık 43 milyon yavru balık kapasitelidir. Bu tesisler faaliyete geçtikten sonra ilimizdeki işletme sayısı 42 olacak. Bunların toplam kapasitesi yaklaşık 4 bin 550 ton alabalık ve 73 milyon da yavru alabalık olacaktır. Mevsim şartlarına ve su sıcaklığına göre aralık, ocak ve şubat aylarında alabalık sağımları yapılıyor. Biz de kentteki tesisleri sürekli ziyaret ediyoruz. Üreticileri balık yetiştiriciliği ve hastalıklarına karşı bilgilendiriyoruz."

İşletme sahibi Reşit Yılmaz ise sağım yapılacak balıkları bir ay önce özel bölümlere aldıklarını ve ay sonunda özenle sağımı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Alabalığın çok zor şartlarda yetiştirildiğini anlatan Yılmaz, "Alabalık sağımı bizim için önemli. Yıl boyunca bu günü bekliyoruz. Sağım yapmaya başladık. Anaç balıklardan güzel verim elde ediyoruz. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de bize yardımcı oluyor. Çevre illerden misafirlerimiz geliyor. Balığın kilogramını toptan 70 liraya satıyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)EVLAT NÖBETİNDEKİ AĞABEYDEN KIZ KARDEŞİNE: GELİN TESLİM OLUN
YEREL HABERLER (Görüntülü)EVLAT NÖBETİNDEKİ AĞABEYDEN KIZ KARDEŞİNE: ...
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
YEREL HABERLER Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini ...
Evlat nöbetindeki ağabeyden kız kardeşine: Gelin teslim olun
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ağabeyden kız kardeşine: Gelin ...
Van'da anaokulu öğrencilerinden "Geri Dönüşüm Defilesi"
YEREL HABERLER Van'da anaokulu öğrencilerinden "Geri Dönüşüm ...
Çaldıran'da 80 öğrenciye kışlık ayakkabı dağıtıldı
YEREL HABERLER Çaldıran'da 80 öğrenciye kışlık ayakkabı dağıtıldı
Van Cumhuriyet Başsavcısı Yağcı, AA'nın "Yılın fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Van Cumhuriyet Başsavcısı Yağcı, AA'nın "Yılın ...
Van'da son yılların en kurak kışı yaşanıyor
YEREL HABERLER Van'da son yılların en kurak kışı yaşanıyor
(Görüntülü)VALİ&#039;NİN OKUTTUĞU KIZ, ÖĞRETMEN OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)VALİ'NİN OKUTTUĞU KIZ, ÖĞRETMEN OLDU
Vali'nin okuttuğu kız, öğretmen oldu
YEREL HABERLER Vali'nin okuttuğu kız, öğretmen oldu
Van'da, arazi arama- tarama faaliyetinde 216 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da, arazi arama- tarama faaliyetinde 216 kilo ...
Van'da yakalanan hırsızlık zanlısı terör örgütü üyeliğinden tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da yakalanan hırsızlık zanlısı terör örgütü ...
Van'da 216 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 216 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Tuşba ilçesinde çocuklar müze, kedi evi ve eski Van evlerini gezdi
YEREL HABERLER Tuşba ilçesinde çocuklar müze, kedi evi ve eski Van ...
Van'da kadınlara yönelik eğitim semineri düzenlendi
YEREL HABERLER Van'da kadınlara yönelik eğitim semineri düzenlendi
Van'ın ilk Su Topu Takımı Türkiye şampiyonasına hazır
YEREL HABERLER Van'ın ilk Su Topu Takımı Türkiye şampiyonasına hazır
Çaldıran'da sınava hazırlanan öğrencilere kaynak kitap desteği
YEREL HABERLER Çaldıran'da sınava hazırlanan öğrencilere kaynak ...
Van'da yeniden dizayn edilen Sigara Bırakma Polikliniği'nde vatandaşlara hizmet veriliyor
YEREL HABERLER Van'da yeniden dizayn edilen Sigara Bırakma ...
Van Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Baştoğ, AA'nın "Yılın fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Van Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Baştoğ, AA'nın ...
Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Şengöz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı ...
Van'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Van'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır ...
(Görüntülü)GEÇEN YIL 1 METRE KARIN OLDUĞU BAHÇESARAY&#039;DA YAZDAN KALMA GÜNLER
YEREL HABERLER (Görüntülü)GEÇEN YIL 1 METRE KARIN OLDUĞU ...
Van'da öğrencilere internet ve teknoloji bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklarla mücadele eğitimi
YEREL HABERLER Van'da öğrencilere internet ve teknoloji bağımlılığı ...
(Görüntülü)VAN&#039;A ÖZGÜ MOTİFLERİ, SERAMİĞE İŞLİYORLAR
YEREL HABERLER (Görüntülü)VAN'A ÖZGÜ MOTİFLERİ, SERAMİĞE ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.