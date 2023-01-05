Van Büyükşehir Belediyesi tarım ve hayvancılıkta 113 milyon lira yatırım gerçekleştirdi

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında tarım ve hayvancılığa yönelik 113 milyon TL yatırım gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'nın talimatları doğrultusunda tarım ve hayvancılık alanında önemli projeler hayata geçirildi.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca, sulama kanalı, hayvan içme suyu amaçlı sondaj çalışması, güneş enerji sistemli terfi merkezleri, sulama, gölet temizliği, arazi yolu, beton ve sac sıvat projeleri, koruge ve kangal boru çalışmaları yapıldı.



Ayrıca ceviz fidanı, arpa ve buğday dağıtımı ile üretime katkı sunan Büyükşehir Belediyesi, Çatak ilçesinde de bıttım ağaçlarının fıstığa dönüştürülmesi projesini sürdürdü.

Sulama kanalı projeleriyle 15 mahallede 68 kilometre sulama kanalı ve 2 sulama göleti inşa eden Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, toplamda 37 bin dekar alana suyun ulaşmasını sağladı.

Türkiye'nin en çok küçükbaş hayvan varlığına sahip olan kentte, hayvanların içme suyu ihtiyacının karşılanması için de çalışma yürüten belediye, 63 mahallede hayvan içme suyu amaçlı sondaj çalışması yürütürken, 6 ilçede güneş enerji sistemli 17 terfi merkezinin kurulumu tamamlandı.



Yerli ve milli tohumun korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için başlatılan yerli tohum atağı kapsamında yüzde 87 hibe ile 29 bin ceviz fidanı Bahçesaray ilçesinde, yüzde 50 hibe ile 10 bin ceviz fidanı da merkezde çiftçilere teslim edildi.

Tarım İl Müdürlüğü ile ortak yürütülen projeyle de 2 milyon 34 bin 990 ton buğday ve 851 bin 700 ton arpa tohumu yüzde 75 hibe ile çiftçilere verildi.



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