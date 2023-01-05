Van'da "torbacı" operasyonlarında 22 şüpheli gözaltına alındı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 22 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar kapsamında, 30 Aralık 2022 - 5 Ocak 2023 tarihlerinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 13,9 gram sentetik uyuşturucu, 4,4 gram esrar, 16,28 gram eroin, 1,49 gram kokain, 3,59 gram sentetik kannobinoid, 7,11 gram afyon sakızı ve sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 22 şüpheliden 2'si hakkında "uyuşturucu ticareti", 20'si hakkında ise "uyuşturucu kullanma" suçundan işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.