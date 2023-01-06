Çaldıran'da "Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var" projesi tanıtılıyor

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VAN (AA) - Van'ın Çaldıran Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanları, mahalleleri dolaşarak "Köyümde yaşamak için bir 'sürü' nedenim var" projesini tanıtıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Yalvaç, yaptığı açıklamada, 2021'de ülke genelinde başlatılan projenin kentte ilgiyle karşılandığını söyledi.

Müdürlük olarak projeyi en iyi şekilde vatandaşlara tanıtmak için çaba harcadıklarını ifade eden Yalvaç, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar 50'den fazla mahalleyi dolaşarak vatandaşlarımıza projeyi anlattık, broşürler dağıttık ve afişler astık. Vatandaşlarımızla konuştuk. Yine belli aralıklarla projenin tanıtımını yapmak için ilçe merkezinde stant açarak vatandaşlarımızı proje konusunda bilgilendirmeye gayret ediyoruz. Çaldıran ilçemizin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Proje kapsamında yer alan koyun varlığının artırılması ve bu yönde faaliyet gösteren çiftçilerimizin, sürülerini çoğaltmasına yönelik çok ciddi çalışmalarımız oldu. Bu minvalde 129 çiftçimize hayvan teslimini gerçekleştirdik. Hedefimiz bütün mahallerimizi gezerek vatandaşlarımıza projeyi anlatmak ve beklentilerine karşılık vermektir."

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