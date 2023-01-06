Van Emniyet Müdürü Aydın ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bekmez, AA'nın "Yılın fotoğrafları" oylamasına katıldı

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VAN (AA) - Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyen Aydın ve Bekmez, AA Van Bölge Müdürü Cemal Aşan'dan bilgi aldı.

Bekmez, "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam", "çevre-yaşam" kategorisinde Mesut Varol'un "Beslenme saati" fotoğraflarına oy verdi.



Emniyet Müdürü Aydın ise "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam", "çevre-yaşam" kategorisinde Mesut Varol'un "Beslenme saati" ve spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün çektiği "Şampiyonlar" fotoğraflarını tercih etti.











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