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Van'da istihdama katkı sağlayacak tekstil fabrikalarında üretim heyecanı yaşanıyor

AA

Van'da istihdama katkı sağlayacak tekstil fabrikalarında üretim heyecanı yaşanıyor

VAN (AA) - MESUT VAROL - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında oluşturulan Van Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim heyecanı başladı.

Batıdaki büyükşehirlerde üretim yapan ancak teşviklerden yararlanmak amacıyla kente gelen yatırımcıların taleplerine karşılık Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yerleşkesindeki 42 hektarlık alan Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle altyapısı tamamlanarak 13 firmaya tahsis edildi.

Büyük üretim ve ihracat kapasitesine sahip firmaların 6. bölge teşviklerinden yararlanarak söz konusu arsalara temelini attığı fabrikalardan bazıları tamamlandı, bazılarının da inşaatı bitme aşamasına geldi.

Aynı alan üzerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Çalışan ve Üreten Gençler Programı" kapsamında DAKA desteğiyle Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan ve firmalara tahsis edilen 6 fabrikanın birinde üretime başlandı. İlk etapta 190 gencin istihdam edildiği fabrikada, bu sayının kısa süre içinde 450'ye çıkarılması hedefleniyor.

İnşaat çalışmaları tamamlanan 5 fabrikada ise makine ve ekipmanların kurulumu yapılıyor. Bu fabrikalarda da üretime başlanmasıyla binlerce gencin Van'da tekstil sektöründe istihdam edilmesi bekleniyor.

- "Tekstilde istihdam edilenlerin sayısı 10 bini aştı"

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, AA muhabirine, Van'ı dünyanın sayılı tekstil üretim merkezlerinden biri haline getirmek istediklerini söyledi.

Kentte tekstil sektöründe istihdam edilenlerin sayısının 10 bini aştığını belirten Güray, "6 fabrika binası tamamlandı. Firmalarımız binaları teslim aldıktan sonra hızlıca makinelerini getirip yerleştirmeye başladılar. 6 fabrikadan biri üretime başladı. Bu firmamızın istihdam hedefi yaklaşık 450 kişi. Çok kısa süre olmasına rağmen 190 genci istihdam etmeye başladı. Özellikle istihdam konusunda ilimizin, bölgemizin en büyük sorunu olan işsizliğe çözüm olması noktasında mutluyuz. Projeyi bitirmek nasip oldu ve fabrikalarımız yavaş yavaş üretime başlıyor." diye konuştu.

Kentte yatırım yapmak isteyen firma sayısının her geçen gün arttığını dile getiren Güray, şunları kaydetti:

"Birinci etap olarak adlandığımız 42 hektarlık alanı firmalarımıza tahsis ettik. Firmalardan yoğun bir talep var. Şimdi ikinci etap olarak belirlediğimiz 58 hektarın altyapısını Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında tamamlayarak firmalarımıza tahsis edeceğiz. Şimdiden ön talepleri aldık. Hep kurumsal, ihracat yapan, dünyada bilinen büyük markalara üretim yapan firmalar yer talebinde bulunuyor. Buraları da tahsis ettiğimizde kentte tekstil sektöründe en az 30 bin istihdam hedefimizi yakalayacağız. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 fabrika binası daha inşa ediliyor. Van'ı kısa sürede hazır giyimde bölgenin, ülkenin, hatta dünyanın tekstil üretim merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Genç nüfus potansiyeli açısından ülkenin en genç iliyiz. Fakat ne yazık ki Türkiye ortalamasının üzerinde bir işsizlik oranına sahibiz. Kısa sürede hem üretim kültürünü insanlara kazandırmayı hem bölgenin işsizlik oranını azaltmayı hedefliyoruz. Bir diğer amacımız da üretime başlayan firmaların ihracatlarını Van üzerinden yapmaları. Bu kapsamda ihracat altyapısının geliştirilmesi için de ayrıca çaba sarf ediyoruz."

- "Daha önce işsiz olan gençler iş sahibi oluyor"

Üretime başlayan firmalardan Myteks İşletme'nin Müdürü Osman Yılmaz da "Şu an 190 kişiyle üretime başladık. Hedefimiz daha çok kişiyi istihdam etmek. Kesim, dikim ve baskı işlemlerini burada yapıyoruz. 5 ülkeye ihracat yapıyoruz. Genç ve dinamik nüfus çoğunlukta. Genç nüfus potansiyelinden faydalanmak istedik. İstihdam ettiklerimizin yaş ortalaması 18-28 arası. Yüzde 40'ı lise, yüzde 30'u ortaokul geri kalanını da ilkokul ve üniversite mezunları oluşturuyor. Daha önce işsiz olan gençler iş sahibi oluyor. İş tecrübesi olmayanlara eğitim veriyoruz. Bu insanları sektöre kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tekstil fabrikasında işe başlayan Orhan Alan da "Kentimizde işsizlik çok fazla. Böyle fabrikaların açılması gençlerimize iş imkanı sağladı. Daha önce çalışmak için batı illerine gidiyordum. Ailemden ayrılmak zorunda kalıyordum. Şimdi yeni fabrikalar açılıyor. Biz de hem evimize ekmek götürüyoruz hem de ailemizden ayrı kalmıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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