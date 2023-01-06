Van'da tek boynuzlu dağ keçisi görüntülendi

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VAN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde tek boynuzlu dağ keçisi görüntülendi.



Nesli tükenme riski taşıdığı için koruma altına alınan ve son yıllarda popülasyonları artan yaban keçileri, Gürpınar ilçesi kırsalında sürüler halinde yaşamlarını sürdürüyor.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari Şube Müdürlüğü ekiplerince yaban keçilerinin yaşadığı noktalar sürekli kontrol ediliyor.



Ekipler, üç yıl önce gördükleri tek boynuzlu dağ keçisini yine aynı bölgede beslenirken görüntüledi.















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