Van'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

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VAN (AA) - Van'da 12 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheli cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapanların deşifre edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmaları sürdü.

Bu kapsamda, 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 54 gram sentetik uyuşturucu, 52 gram eroin, 13 gram esrar, 18 uyuşturucu kullanma aparatı, uyuşturucu hap, 3 kuru sıkı tabanca ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı, 21 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.





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