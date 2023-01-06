Van'da okul kütüphanelerine yeni kitaplar dağıtıldı

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VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, "Kitap Van Projesi" kapsamında okul kütüphanelerine kitap dağıtım programına katıldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Balcı, Van'da hedeflerinin 2 milyon kitap olduğunu ve okuma oranı bakımından kenti Türkiye'de birinci sıraya çıkarmak olduğunu belirtti.

Kitap okumanın insanın hayal dünyasını genişlettiğini aktaran Balcı, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızı Türkiye'nin ve dünyanın en önemli insanlarıyla, yazarlarıyla, çizerleri ile buluşturmak büyük bir şey. Çocuklarımızı seviyoruz. Onları güzel kitaplarla buluşturmak istiyoruz. Onların hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sağlamak istiyoruz. Kitap okuyarak çocuklarımızın akademik başarısı da artacak. 1 milyon kitap aldık, 1 milyon daha alacağız. Eğitim bizim bir numaralı işimiz. Van'da eğitim alanında güzel işler yapıyoruz. Okul kütüphanelerini yeniliyoruz, zenginleştiriyoruz. 13 ilçemize bebek-çocuk kütüphaneleri yapıyoruz."



Kente yeni bir halk kütüphanesi kazandıracaklarını anlatan Balcı, "Görevimiz, devletin gerçek sahibi olan milletin kaynaklarını, milletin çocuklarına, evlatlarına, yavrularına harcamak. Bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Harcamaya da devam edeceğiz." dedi.

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