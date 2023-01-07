Van'da kar etkili oldu

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VAN (AA) - Van'ın Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde kar etkili oldu.

Kentteki soğuk hava, bazı ilçelerde yerini kara bıraktı. Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçeleri sabah başlayan karla beyaza büründü.

Görüş mesafesinin düşmesiyle sürücülerin zaman zaman ilerlemekte zorlandığı yollarda, ekipler trafiğin güvenli sağlanması için kar küreme çalışması yaptı.

Çaldıran'da yaşayan Cemil Beyazsu, uzun süredir bekledikleri karın yağmaya başladığını belirterek, "Çiftçiler için iyi oldu. Bu yıl çok az kar yağmıştı. Şimdi yağışlar başladı. İnşallah devam edecek." dedi.

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