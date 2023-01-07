Hakkari'de teröristlerin yaktığı spor salonunun yerine spor kompleksi yapıldı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce 9 yıl önce yakılan spor salonunun yerine spor kompleksi inşa edildi.

İlçede, HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısının ardından 6-7 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle gerçekleştirilen olaylarda yakılan spor salonunun yerine yapımına başlanan projede sona gelindi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yüksekova Belediyesi ve Spor Toto'nun desteğiyle, 39 bin metrekare alanda çok amaçlı yeni spor kompleksi ilçeye kazandırıldı.

Bünyesinde yarı olimpik havuz, 3 tenis kortu, çok amaçlı spor salonu, sentetik halı saha ve 2 mini basketbol sahası olan kompleksle ilçedeki sporcular ve vatandaşlar, daha iyi ortamda spor yapma imkanına kavuşacak.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sami Keskin, kentin artık sporla gündeme gelmeye başladığını söyledi.

Gençlerin yeni spor kompleksinden yararlanmaya başladığını anlatan Keskin, "Burada yıllar önce spor salonu vardı. Terör olayları sırasında yakılıp yıkıldı. Çok zarar verildi. Devletimiz halkımızın hizmetine sunmak üzere yeni bir kompleks yaptı. Onun heyecanını, mutluluğunu yaşıyoruz. Gençler yavaş yavaş burada spor yapmaya başladı. İnşallah kentte yüzme bilmeyen genç kalmayacak." ifadelerini kullandı.













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