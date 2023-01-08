Van'da karla mücadele 600 personelle devam ediyor

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, 600 personel ve 300 araçla hem kırsalda hem de kent merkezinde karla mücadele çalışması yürütüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar nedeniyle kapanan 30 yerleşim birimine ulaşımın sağlanması için çalışmalar devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ekipler, ulaşımda aksaklık yaşanmaması için merkezdeki 25 ana arter ve 65 ara arterde küreme ve tuzlama, kaldırım ve yaya yollarında da kar temizleme çalışması yapıyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri Saray, Özalp, Muradiye, Bahçesaray, Çaldıran ve Çatak ilçelerinde kapalı olan 28 mahalle ve 2 mezra yolunu açmak için mesai harcıyor.

Kent genelinde, 600 personel ve 300 iş makinesiyle yürütülen karla mücadele çalışmalarıyla ulaşımda yaşanabilecek aksamaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

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