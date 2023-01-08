Kuruyan, kırılan ceviz ağaçları usta ellerde ekonomiye kazandırılıyor

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VAN (AA) - NAZLI TİMUR - Van'ın Çatak ilçesinde, kuruyan, kırılan ceviz ağaçları, usta ellerde işlenip yeni ürünlere dönüştürülerek satışa sunuluyor.

Çatak'ta verimden düşen, çığ, sel, heyelan gibi doğal afetler nedeniyle zarar gören ceviz ağaçları, Kaymakamlık desteğiyle 8 yıl önce Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan ahşap işleme atölyesinde işlenerek, ekonomiye kazandırılıyor.

Usta öğreticilerden aldıkları eğitimlerle ahşap sanatını öğrenen gençler, kuruyan ağaçlarla masa, sandalye, satranç masası, süs eşyası, çerçeve, takı kutusu gibi ürünler tasarlıyor.

Bu sayede ceviz ağaçlarını sobada yakılmaktan, çöpe atılmaktan kurtaran gençler, yaptıkları ürünleri satarak hem gelir elde ediyor hem de kendilerini bu alanda geliştirme imkanı buluyor.

Kursların en az 4 aylık periyotlar halinde sürdüğü atölyede bugüne kadar yaklaşık 300 kişiye eğitim verildi.

- "Gençlerimiz ahşabın nasıl işlendiğini öğreniyor"

Kaymakam Sercan Sakarya, AA muhabirine, ceviz ağacı varlığıyla öne çıkan ilçede, gençlerin kuruyan ağaçları değerlendirmede meslek sahibi olduğunu belirtti.

"Kaymakamlık desteğiyle açtığımız atölyemizde gençlerimiz, öğrencilerimiz, eğitimcilerimiz ceviz ağacını kullanarak sanat icra etmektedir. Burada gençlerimiz, ahşabın nasıl işlendiği, nasıl boyandığını öğrenmektedir. Çatak cevizi meşhur. Süresini tamamlamış, aynı zamanda doğal afetler sonucu kırılan ceviz ağaçlarımızı burada üretime kazandırıyoruz." ifadelerini kullanan Sakarya, gençlerin burada meslek öğrenirken aynı zamanda eğitimlerini de sürdürdüğünü, mezun olduktan sonra da kendi iş yerlerini kurup, istihdam sağladığını söyledi.

Sakarya, Kaymakamlık olarak 2015'te açtıkları tesisin satış ofisinde, öğrencilerin ve diğer kursiyerlerin yaptığı nadide eserleri sergileyerek, ilçenin üretimine, ticaretine katkıda bulunduklarını belirtti.

Atölyede usta öğreticilik yapan Halil Akbulat ise amaçlarının gençlere meslek öğretmek olduğunu, atölyede eğitim gören gençlerin iş yeri açabilecek seviyeye geldiğini söyledi.

İlçedeki ceviz ağacı varlığını değerlendirdiklerini dile getiren Akbulat, "Zarar gören ağaçları sahiplerinden alıyoruz. Bunlarla mobilya, hediyelik eşya gibi ürünler yapıyoruz. Sipariş de alıyoruz. Sergilediğimiz satış ofisimizde de ürünleri satıyoruz." diye konuştu.

Atölyede eğitim alan Faruk Biter de mobilya dükkanı açıp, bu işi geliştirmeyi düşündüğünü belirtti.

Usta öğretici belgesini aldığını anlatan Akbulat, "Atölyede çıkardığımız ürünlere talep var. İnternet üzerinden de özel sipariş alıyoruz. Bize bu imkanı sağlayanlara teşekkür ederim." dedi.

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