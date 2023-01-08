İran'da trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi Van'da defnedildi

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VAN (AA) - İran'da 2 gün önce trafik kazasında yaşamını yitiren 2'si kardeş 3 kişinin cenazesi, Van'ın Özalp ilçesinde toprağa verildi.

Alışveriş yapmak için gittikleri İran'dan döndükleri sırada, otomobilin kamyonla çarpışması sonucu hayatını kaybeden Mizbah (44) ve Mahmut Hükerek (23) ile İrfan Akgül'ün (44) cenazeleri, işlemlerin tamamlanmasının ardından Kapıköy Sınır Kapısı'na getirildi.

Aileleri tarafından teslim alınarak Saray ilçesine götürülen cenazeler, Hz. Ali Camisi'nde kılınan namazın ardından Özalp ilçesine bağlı Sarıköy Mahallesi'ndeki mezarlıkta, yakınlarının gözyaşları arasında defnedildi.

Kazada yaralanan Serhat Hükerek'in (18) ise İran'da kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Cenazeye Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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