Van'ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN - Van'da etkisini sürdüren kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Dünden bu yana etkili olan yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçerken, yüksek kesimlerde ise 45 santimetreye ulaştı.

Sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektiği ilde, ağaçlar ve araçların üzerinde kar birikti, yayalar kaldırımlarda yürümekte zorlandı.

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için ana caddelerde çalışma yaptı.

Araç sahipleri araçlarının üzerinde, esnaf da iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.