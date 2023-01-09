Van ve Muş'ta 60 yerleşim biriminin yolu kapandı

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VAN (AA) - Van ve Muş'ta yoğun kar nedeniyle 60 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları sonucu 56 yerleşim yerinin yolu kapandı.

​​​​​​​Karla mücadele ekipleri, yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karın temizlenmesi için çalışma başlattı.

Van-Bahçesaray kara yolu da yoğun kar ve tipi nedeniyle Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından geçişlere kapatıldı.

- Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte yüksek kesimlerdeki 4 köy yolunun kardan kapandığını söyledi.

Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin yolları açmaya başladığını belirtti.

Sabah etkili olan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Kar ve buzlanma nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Belediyeye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme ile tuzlama çalışması yaptı.

- Hakkari

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 2 köy ve 7 mezra yolu, karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu açıldı.

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