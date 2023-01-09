Van'da jandarma, terörün finans kaynağı uyuşturucuya geçit vermiyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - MESUT VAROL - Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen yıl gerçekleştirdikleri operasyonlarda 3 ton 603 kilo 980 gram uyuşturucu ele geçirerek terör örgütünün finans kaynağına darbe vurdu.

Bölgede huzur ve güvenliğin tesis edilmesi, asayişin sağlanması için gece gündüz görev yapan güvenlik güçleri, uyuşturucu nakli ve ticaretiyle de etkin mücadele yürütüyor.

Tüm ihbarları titizlikle değerlendiren, saha çalışmaları yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, komşu ülkelerden Van'a getirilen ve buradan batı illerine götürülmek istenen uyuşturucu sevkiyatının önlenmesi için özveriyle görev yapıyor.

Kent girişlerinde oluşturdukları kontrol noktaları ile şüpheli görülen bütün araçlarda denetim yapan, istihbarat çalışmalarını titizlikle yürüten ekipler, "Leo", "Ziynet", "Yoga" ve "Foya" isimli uyuşturucu madde arama köpekleriyle uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmıyor.

Ekipler, 2022'de kırsalda, sınır hattında, il ve ilçelerde 1577 uyuşturucu operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 2 bin 123 şüpheliden 121'i tutuklandı.

Operasyonlarda 367 kilo 308 gram eroin, 2 ton 704 kilo 76 gram esrar, 407 kilo 925 gram sentetik uyuşturucu, 85 kilo 828 gram afyon sakızı, 3 kilo 173 gram kokain, 35 kilo 670 gram baz morfin, 949 bin 390 kök keneviri, 74 bin 390 uyuşturucu hap, 331 litre asetik anhidrit, 156 bin 75 gümrük kaçağı sigara, 1230 kaçak cep telefonu ve 8 bin 138 kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Ekipler, "suç işlemek maksadıyla örgüt kurma" suçu kapsamında da 105 şüpheli hakkında işlem yaptı. Şüphelilerden 61'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.