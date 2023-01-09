Van'da terör operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

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VAN (AA) - Van'da terör örgütlerine yönelik geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerce, 2-8 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 6 PKK/KCK ile 1 dini istismar eden terör örgütü şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında işlemlerin yapıldığı bildirildi.

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