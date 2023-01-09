Vanlı dağcılar, Sarıkamış şehitleri için Kevenli Dağı'na tırmandı

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VAN (AA) - Türkiye Dağcılık Federasyonu Van İl Temsilciliğince, Sarıkamış şehitleri anısına 2 bin 800 rakımlı Kevenli Dağı'na tırmanış etkinliği düzenledi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dağ Sporları Topluluğu üyelerinin aralarında bulunduğu 6 profesyonel dağcı, 2,5 saatlik tırmanışın ardından zirveye ulaştı.

YYÜ Dağ Sporları Topluluğu Akademik Danışmanı Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Bingöl, "Kevenli Dağı'nın zirvesine Sarıkamış şehitlerimiz için tırmandık. Ruhları şad olsun." dedi.

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