Van'da kaçakçılık operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı

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VAN (AA) - Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, silah, mühimmat ve sigara ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen 9 operasyonda, "resmi belgede sahtecilik" ve "kaçakçılık" suçlarından 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada 3 tabanca, 274 fişek, 3 şarjör, 199 bin 834 ilaç, 859 tütünlü ürün, 228 elektronik sigara, cep telefonu ile tapu kaydı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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